JUVENTUS SARRI GUARDIOLA / Maurizio Sarri si appresta a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Ormai non ci sono più dubbi: l'italiano è pronto a liberarsi dal Chelsea per legarsi al club campione d'Italia.

Una notizia che non fa piacere a tutto il popolo bianconero, che per giorni ha sognato di vedere seduto in panchina. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il tecnico spagnolo, invece, continuerà a guidare il. Tanti i tweets dei tifosi che accolgono Sarri, non proprio nel migliore dei modi, e che dicono addio a Guardiola.