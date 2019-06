CALCIOMERCATO GENOA CESSIONE SOCIETA' / Il Genoa potrebbe presto passare di mano.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Enricoha confermato che è pronto a lasciare il club rossoblu: "C'è una trattativa seria ma non si può divulgare nulla - ammette il numero uno del club a 'TeleNord' - Vedremo se ci saranno i presupposti per arrivare a una conclusione. Stiamo facendo tutto quanto è possibile ma i tempi non saranno brevi. Per la Fiorentina, ad esempio, ci sono voluti 11 mesi. Non basteranno 15 o 20 giorni"