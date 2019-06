CALCIOMERCATO ROMA PASTORE TORINO / Il futuro di Pastore? Al Torino.

Secondo 'La Repubblica' il trequartista argentino - dato in uscita dal club giallorosso anche con l'arrivo di Paulo Fonseca e dopo una stagione flop - potrebbe trasferirsi in prestito ai granata risolvendo al contempo l'accesa querelle in atto tra il neo ds romanistae Urbano. Come noto il patron delnon ha gradito i video circolati giorni fa in cui si vedeva Petrachi - ufficialmente ancora sotto contratto con il club granata - salutare il CEO della Romadi ritorno entrambi dal viaggio a Madrid dove si erano recati per chiudere l'ingaggio di