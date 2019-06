RAIOLA RICORSO FIGC SQUALIFICA / La Figc ha accolto il ricorso di Mino Raiola annullando la squalifica di tre mesi che era stata inflitta al noto agente e a suo cugino Vincenzo, anche lui procuratore.

Ecco la nota ufficiale:



"RICORSO DEL SIG.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

RAIOLA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALERAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera dellaCommissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019)La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 come rispettivamente proposti dai sigg.ri RaiolaVincenzo e Raiola Carmine li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo".