CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA GIAMPAOLO / Lucas Torreira ha nostalgia dell'Italia. Il centrocampista ha lasciato la Serie A la scorsa estate per volare a Londra, per vestire la maglia dell'Arsenal. Un adattamento in Inghilterra per nulla facile, però, per il giocatore: "Non so se ci sono molte cose che mi piacciono di Londra - ammette ad 'Ovacion' - Penso che andava meglio in Italia. L'Inghilterra è un mondo completamente diverso, un paese molto grande. Ho avuto delle difficoltà con la lingua. Diventa molto difficile quando non puoi dialogare con i tuoi compagni. E poi c'è il tempo... Esci al mattino ed è nuvoloso, arrivi a casa tua nel pomeriggio ed è nuvoloso.

Il sole è un po' strano ma col passare degli anni, mi adatterò..." Parole, che mostrano, come detto una nostalgia per il nostro Paese. Lucas Torreira se volesse tornare in Italia non faticherebbe di certo a trovare una squadra pronta a puntare su di lui.

Il centrocampista uruguaiano potrebbe certamente essere un'idea per il Milan. Giampaolo lo ha lanciato nel calcio che conta e senza Bakayoko e con l'intenzione di cedere Biglia, un play davanti alla difesa serve davvero parecchio. Torreira, classe 1996, potrebbe essere un profilo perfetto per il nuovo corso rossonero, giovane e di qualità. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Ma non solo Milan per Torreira: il calciatore potrebbe tornare ad essere un obiettivo del Napoli, Arsenal permettendo...