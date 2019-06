p>CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / Oggi Edensi è presentato ufficialmente all'intero mondo del: il talento belga è il colpo da novanta messo a segno da Florentinochiamato in questa finestra di mercato a rafforzare la rosa a disposizione di Zidane per far dimenticare subito l'ultima annata deludente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'ex Chelsea ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Real Madrid: ''Non vedo l'ora di iniziare a giocare con il Real Madrid e vincere molti titoli, è il mio sogno da quando ero piccolo e ora sono qui, voglio solo godermi questo momento".