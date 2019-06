CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA BOLT / Da campione a campione.

Anche Usain, ex velocista giamaicano che detiene il record mondiale sui 100 metri, ha commentato la possibile partenza di Paul Pogba: il centrocampista francese potrebbe infatti lasciare il Manchester United in questa finestra estiva, con la Juventus che coltiva il sogno di riportare il 'Polpo' a Torino.

Ecco le sue parole riportate da 'Msn.com': "Meglio tenerlo, senza dubbio. Io credo si debba costruire la squadra attorno a lui. Per me è uno dei migliori in questo momento e sono un suo grande fan. Si è visto su quali livelli può esprimersi, quando giocava alla Juve era pazzesco, così come nella Francia. Deve solo giocare nella giusta posizione''.