CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Potrebbe essere in Spagna il futuro di Paulo Dybala. Secondo 'Don Balon' sull'attaccante della Juventus è pronto a piombare l'Atletico Madrid. Per Simeone sarebbe l'erede perfetto di Griezmann, destinato al Barcellona dietro il pagamento della clausola da 120 milioni.

Costa qualcosa in meno, 100 milioni stando al sito spagnolo, il cartellino invece di Dybala, in uscita dal club bianconero e nel mirino soprattutto dell'. L'ad nerazzurroè come noto un suo grande estimatore e sta lavorando sottotraccia per il superscambio con Mauro, ma ora l'ingresso in scena dei 'Colchoneros' potrebbe davvero rovinargli i piani.