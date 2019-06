CALCIOMERCATO FIORENTINA TERZIC / Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, la Fiorentina ha annunciato l'arrivo in maglia viola di Aleksa Terzic, esterno mancino classe 1999 di proprietà della Stella Rossa.

Nell'ultima stagione ha giocato in prestito per il FK Grafičar collezionando 10 presenze: ha vestito le maglie di tutte le Nazionali giovanili serbe.