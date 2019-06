p>CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Le due perle realizzate con la maglia azzurra contro, hanno rilanciato Lorenzoin Nazionale: il futuro dell'attaccante delperò è ancora tutto da scrivere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Radio Marte', 'Lorenzo il Magnifico' potrebbe lasciare Napoli in questa finestra estiva di mercato: Mino Raiola, suo agente, starebbe infatti lavorando in queste ore per cercare una squadra pronta ad esaudire la richiesta economica di De Laurentiis che si attesta sugli 80 milioni di euro.