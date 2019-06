MILAN VERETOUT FIORENTINA / Il Milan, dopo aver chiuso l'acquisto di Krunic, va a caccia di Jordan Veretout: il centrocampista della Fiorentina è da tempo nel mirino del Napoli ma i rossoneri sembrerebbero aver effettuato il sorpasso strappando il sì del calciatore.

C'è però da fare i conti con la società viola, disposta a cedere il calciatore ma soltanto a determinate cifre. Così, come si legge su 'sportmediaset.it', sarebbe arrivato un no alla prima offerta presentata dal Milan: una proposta da 16 milioni di euro più bonus che da Firenze hanno rispedito al mittente. Per Veretout, 26 anni, la Fiorentina chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. La trattativa comunque va avanti con i rossoneri che restano in pole.