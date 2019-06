p>CALCIOMERCATO PSG LEONARDO / In casaè partito il conto alla rovescia per il ritorno di: secondo quanto riportato da 'RMC Sport', l'ex dirigente delsi trova a Parigi e nella giornata di domani è atteso l'annuncio ufficiale da parte del club parigino. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dopo la breve parentesi rossonera durata meno di un anno nelle vesti di direttore generale dell'area tecnico-sportiva, ora il brasiliano è pronto a ripartire da dove tutto è iniziato. Per tre anni, dal 2011 al 2014, Leonardo è stato il direttore sportivo del PSG: carica che verrà nuovamente esercitata in questa nuova avventura.