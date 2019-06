SAMPDORIA AUDERO JUVENTUS / Emil Audero è pronto a difendere la porta dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria: lui e Meret si contendono la maglia di numero uno degli azzurri, con il portiere della Sampdoria che ha ricoperto il ruolo di titolare durante le tappe di avvicinamento alla rassegna continentale, complici anche gli infortuni del collega.

Proprio dal ritiro della Nazionale ha parlato anche di futuro Audero, soffermandosi sul possibile ritorno alla Juventus, società che - nell'accordo per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo a Genova - si è riservato la possibilità di pareggiare eventuali offerte e riprendersi il portiere.

"Ora penso alla Nazionale, all'Under 21. Sono un giocatore a tutti gli effetti della Samp e ne sono molto contento - dice Audero in conferenza -. Spero di fare un altro anno buono come questo. C'è una finestrina per la Juventus però sono sincero: non ci penso più tanto".