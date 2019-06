Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>CALCIOMERCATO SAMPDORIA MARONI / Come raccontato poche ore fa, la Sampdoria si è assicurata il giovane trequartista argentino Gonzalo Maroni : classe 1999, di proprietà del, che vestito nell'ultimo anno la maglia delin prestito. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Maroni è già in viaggio per l'Italia e appena arriverà a Genova firmerà il suo contratto e inizierà la sua nuova avventura in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI