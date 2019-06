p>CALCIOMERCATO LAZIO WESLEY ASTON VILLA / Dopo un lunghissimo tiro e molla durtato per più di due anni, laè costretta a rinunciare a Wesley, attaccante brasiliano del: secondo quanto trapela in Belgio, l'attaccante classe 1996 è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club inglese ha sbaragliato la concorrenza presentando un'offerta da 25 milioni di euro, cifra irrifiutabile per il Club Brugge: potrebbe arrivare già in serata l'annuncio ufficiale della chiusura dell'affare con Wesley che firmerà un contratto che lo legherà ai 'Villans' fino al 2024.