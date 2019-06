BAYERN MONACO RIBERY PREMIER LEAGUE/ Al termine della stagione appena conclusa, Franck Ribery, esterno offensivo francese, ha lasciato il Bayern Monaco, club con il quale ha anche alzato una Champions League.

Stando a quanto riportato da 'Kicker', il futuro del giocatore transalpino potrebbe essere in Inghilterra e, più in particolare, allo Sheffield United. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Il club è appena tornato in Premier League e potrebbe puntare su Ribery per una salvezza tranquilla nel corso della prossima stagione. Il francese, negli ultimi mesi, è stato accostato anche ad Inter e Milan.