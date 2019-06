Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>CALCIOMERCATO WEST BROMWICH BILIC / Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ilha annunciato l'arrivo di Slavensulla panchina del club inglese: colpo importante per la società che si candida ad essere così una delle candidate più serie per la promozione in Premier League. Bilic è stato per sei anno commissario tecnico della Croazia e ha già allenato in Inghilterra, collezionando 87 panchine con il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI