CALCIOMERCATO PARMA BRESCIA BALOTELLI / Da dove ripartirà Mario? Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di un possibile ritorno in Serie A dell'ex attaccante di: Super Mario ha giocato gli ultimi sei mesi in Ligue 1 con la maglia dele il suo contratto è scaduto da poco.

Secondo quanto riportato da 'Il Giorno', il futuro di Balotelli però potrebbe essere ancora in Francia: nelle ultime ore l'attaccante avrebbe comunicato al suo entourage il desiderio di voler continuare ad indossare la maglia del Marsiglia nonostante l'interessamente mostrato da Parma e Brescia.