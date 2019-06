CALCIOMERCATO INTER ASENSIO / Il futuro di Marco Asensio resta un'incognita: dopo aver contribuito in maniera importante e decisiva ai trionfi del Real Madrid nelle passate stagioni, il talentuoso classe 1996 è finito un po' fuori dai radar dei 'Blancos'.

La stagione madrilena è stata deludente e in tanti potrebbero salutare il Santiago Bernabeu.

I nomi sono sempre gli stessi con Gareth Bale, Isco e Lucas Vázquez che sono stati messi sul mercato. Secondo quanto riportato da 'El Larguero', però le novità più importanti riguardano proprio Asensio: il giocatore non è una priorità per Zidane e Florentino Perez sarebbe disposto a privarsi di lui in caso di un'offerta importante che si dovrebbe aggirare intorno ai 90 o 100 milioni di euro. La concorrenza lì davanti, dopo gli arrivi di Hazard e Jovic, potrebbe ancora di più chiudere gli spazi per Asensio: il suo nome è stato accostato al mercato dell'Inter negli ultimi giorni e non è da escludere che la trattativa possa decollare nei prossimi mesi.