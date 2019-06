NAPOLI RADU LAZIO / Se in attacco si pensano ai grandi colpi, su tutto James Rodriguez, il Napoli deve continuare a fare qualcosa anche in difesa, dopo l'acquisto di Di Lorenzo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

sono segnalati in partenza e al posto del portoghese gli azzurri starebbero pensando a Stefan, in uscita dalla Lazio: secondo quanto riferisce 'Kiss Kiss Napoli', infatti, il club partenopeo starebbe valutando la possibilità di un rinforzo low cost e il direttore sportivo Cristianoavrebbe incontro l'agente del calciatore Matteo. Radu dovrebbe essere liberato a zero dalla, un'ipotesi che alletta il Napoli che apprezza la duttilità del 33enne rumeno, capace di giocare sia a sinistra che al centro della difesa.