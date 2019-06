INTER PERISIC / Giornata trafficata nella sede dell'Inter in corso Vittorio Emanuele: mentre è in corso un summit tra Ausilio, Marotta e l'agente di Barella e Nainggolan, negli uffici della società nerazzurra è arrivato anche Ivan Perisic.

Presenza che ha fatto subito pensare a possibili operazioni di mercato, ma questa volta la campagna trasferimenti non c'entra: come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, infatti, l'esterno croato è stato in sede per discutere di temi legati a sponsorizzazioni e diritti d'immagine. Una visita lampa durata circa venti minuti.

Perisic, 30 anni, è uno dei possibili partenti della rosa di Antonio Conte: da almeno un paio di stagioni si parla di un suo addio all'Inter e anche quest'estate il nome del croato è segnalato come possibile cessione. Oggi però nell'incontro nella sede nerazzurra, almeno per lui, non si è parlato di mercato.