Vodafone down, malfunzionamenti in tutta Europa: cosa sta succedendo

VODAFONE DOWN / Ore da incubo per migliaia di clienti Vodafonedi tutta Europa che dal primo pomeriggio di oggi stanno riscontrando grossi problemi alla linea telefonica, sia di casa che mobile. È già trending topic, infatti, l'hahstag #VodafoneDown con cui migliaia e migliaia di utenti si stanno lamentando sui social a causa dell'improvviso crollo della linea internet.

In molti lamentano i malfunzionamenti solo su alcuni siti specifici, altri non riescono proprio ad accedere alla rete. Il problema sembra non di poco conto, visto che tocca più nazioni (in Italia, ci sono segnalazioni da nord a sud) e che l'assistenza al momento non risponde alle problematiche degli utenti e sembra irraggiungibile.

In ogni caso, non disperate. Già in passato Vodafone ha avuto problemi di questo tipo ma solitamente ha risolto ogni problema nel giro di poco tempo, al massimo qualche ora, ristabilendo il servizio.