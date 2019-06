JUVENTUS SARRI MOURINHO / Salgono le temperature, ma sale anche l'attesa per la panchina della Juventus: Sarri è lì, pronto a prendere possesso della panchina bianconera, ma serve il via libera del Chelsea e il ritardo alimenta voci e clamorosi colpi di scena.

Tutto lascia presupporre che non ce ne saranno con l'allenatore di Figline che prenderà il posto lasciato libero da Massimilianoquando arriverà il sì di, a sua volta legato ad un altro 'sì', quello del manager che guiderà i 'Blues' il prossimo anno (tutti gli indizi portano a). Ma come in ogni puzzle che si rispetti, basta sbagliare un pezzo e non ci si ritrova più con la forma corretta: ecco allora che la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e ha una soluzione di 'emergenza'. Quella che, secondo 'sportmediaset.it', porterebbe a Josè Mourinho, 'nemico' giurato dei bianconeri fino a qualche mese fa ma già proposto al club piemontese già tempi addietro e che, se dovesse saltare la trattativa per Sarri, potrebbe diventare ipotesi concreta.