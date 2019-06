Inter, ore calde in sede: vertice con l'agente di Barella e Nainggolan

INTER BARELLA NAINGGOLAN / AGGIORNAMENTO ORE 16.35 - È finito in questi istanti il vertice tra i dirigenti dell'Inter e l'agente di Nicolò Barella e Radja Nainggolan. Il noto procuratore Alessandro Beltrami ha lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it. Filtra comunque ottimismo in merito alla trattativa per il centrocampista del Cagliari, mentre il futuro del belga è ancora da decifrare. Proprio il 'Ninja', secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sarebbe stato il tema su cui si è dibattuto maggiormente, visto che con Barella ormai l'accordo lato giocatore è impostato, mentre l'ex romanista nonostante i tre anni di contratto non è incedibile, né per la dirigenza né per Antonio Conte.

ORE 15.45 - Arrivati quasi al giro di boa del mese di giugno, per l'Inter è il momento di stringere su diverse operazioni che sta portando avanti da settimane.

Sempre più vicino Edin Dzeko, per il quale dopo le anticipazioni di Calciomercato.it sono arrivate anche le conferme del Ct della Bosnia , l'altro fronte caldo in entrata è legato a Nicolò, gioiello delsul quale i dirigenti nerazzurri hanno piazzato lo sprint forse decisivo staccando ile, più indietro, il. Nella giornata di ieri in tal senso sono arrivate le dichiarazioni del presidente del club sardo, Tommaso Giulini, che ha di fatto annunciato l'addio di Barella , sottolineando però come l'offerta sul piatto non sia al momento soddisfacente. In attesa di un nuovo vertice che potrebbe risultare decisivo, quindi, l'Inter continua a portare avanti il lavoro con l'entourage del giocatore.

Intorno alle 15 di oggi, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, nella sede dell'Inter è arrivato infatti Alessandro Beltrami, noto procuratore che cura gli interessi di Barella. Negli uffici era già presente il Ds Piero Ausilio, mentre dopo circa 30 minuti è arrivato anche l'Ad Beppe Marotta. Probabile dunque che in questi momenti stia entrando nel vivo la discussione che dovrebbe riguardare anche Radja Nainggolan, altro assistito di Beltrami e finito nella lista dei nomi che potrebbero lasciare l'Inter. Destinazione? Non mancano offerte da Cina e Premier League, mentre il ritorno alla Roma appare al momento uno scenario piuttosto complicato.