INTER MILAN FIORENTINA TOKOZ BESIKTAS/ L'apertura ufficiale della sessione di calciomercato si avvicina e i club sono pronti a fare le loro mosse. A partire dalla nuova Inter di Antonio Conte, a caccia di centrocampisti per il tecnico leccese.

Stando a quanto riportato in Turchia da 'Fotomac', la Beneamata avrebbe messo nel mirino Dorukhan, 23enne in forza al Besiktas. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Non solo, su di lui ci sarebbero anche Milan e Fiorentina. I rossoneri, dopo aver praticamente chiuso per Krunic, potrebbero puntare su Tokoz per rinforzare con un altro tassello il reparto di centrocampo.