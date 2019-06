MILAN GIAMPAOLO / L'attesa sta per finire: Marco Giampaolo è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan. La società rossonera sta per ufficializzare l'accordo con l'ormai ex tecnico della Sampdoria che prende il posto di Rino Gattuso.

La coppia, anche quest'ultimo in attesa dell'annuncio, ha scelto Giampaolo per il nuovo corso rossonero. Mancano ormai soltanto le ultime formalità dopo il sì di Ferrero al lasciare libero l'allenatore: si attende quindi l'ufficializzazione della separazione con la SAmdoria poi arriverà quella dell'accordo con il Milan. Giampaolo firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. Questione soltanto di burocrazia e annuncio ormai in arrivo: Giampaolo si può già considerare il nuovo tecnico dei rossoneri.