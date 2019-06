ROMA DZEKO INTER / Questione ormai di giorni e dettagli il trasferimento di Edin Dzeko all'Inter che è sempre più vicino. L'attaccante bosniaco è già proiettato alla nuova avventura in nerazzurro e le conferme arriva praticamente da tutte le parti.

L'ultima, in ordine cronologico, è quella del Ct della Bosnia Robertche durante un'intervista a 'CalcioNapoli24' si è soffermato anche sul bomber romanista spiegando: "Ho parlato con Pjanic che resta alla Juventus e con Dzeko che mi ha detto: 'Vado via'. Probabilmente per una squadra italiana".

Salvo colpi di scena al momento non previsti, la prossima destinazione come detto sarà l'Inter. Il giocatore ha già un accordo mentre le società stanno lavorando alla definizione del valore del cartellino e delle contropartite che finiranno nell'affare.