JUVENTUS TRAORE' DEMIRAL / Maurizio Sarri resta sull'uscio di casa Juventus, in attesa di quell'annuncio che segnerà l'inizio di una nuova era per la società bianconera. Il countdown potrebbe segnare 'zero' a breve ma intanto Paratici non sta con le mani in mano e lavora in entrata e uscita. Trattative per i big ma anche operazioni di prospettiva: rientra in questa seconda categoria l'acquisto, ormai definito, di Traorè dall'Empoli.

Il presidenteha confermato che la trattativa è ormai vicina alla chiusura ma il centrocampista ivoriano difficilmente resterà a Torino: per lui si parla delcome sostituto di, ma anche ilè interessato. Con i neroverdi la Juve è avanti nella trattativa per: il centrale turco è destinato a diventare un calciatore bianconero, per restare o essere girato in prestito è questione che sarà discussa poi con il nuovo allenatore. Tecnico che non avrà a disposizione, anche se l'accordo con ilè trovato da tempo: il difensore dovrebbe restare in rossoblù un'altra stagione poi si valuterà la sua crescita. E destinato a non fermarsi in bianconero anche Riccardo, atteso intanto dagli Europei Under 21: la Juve ha l'accordo con ilper la sua permanenza in Emilia ma resta da trovare l'intesa tra il calciatore e il club rossoblù per il quale ballano 3-400 mila euro.