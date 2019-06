NAPOLI INSIGNE RAIOLA PSG / Un Lorenzo Insigne tirato a lucido quello mostrato da Roberto Mancini in Nazionale: l'attaccante del Napoli è stato il protagonista dei due incontri dell'Italia contro Grecia e Bosnia. Due gol e un assist per il numero 24 dei partenopei che era chiamato a riscattare una seconda metà di stagione certamente non positiva. Missione compiuta ed ora, mentre il calciatore si godrà le vacanze, Mino Raiola continuerà a parlare del futuro con Aurelio De Laurentiis dopo l'incontro avvenuto il mese scorso durante il quale si è parlato anche di un possibile prolungamento di contratto.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Un vertice che era servito a spegnere le voci sull'addio aldi Insigne, voci però che con le due prestazioni in Naizonale sono tornate ad affiorare. Così, riferisce 'Repubblica', la settimana prossima dovrebbe andare in scena un nuovo incontro tra il procuratore del calciatore e il presidente: un certice al quale non parteciperanno, come invece accaduto nel precedente,e Insigne, entrambi in vacanza. Non è da escludere, riporta il quotidiano, che Raiola si presenti con un'offerta 'indecente' da parte delche potrebbe cederee, chissà,. Solo un'ipotesi, che peraltro deve fare i conti con la richiesta di 100 milioni del Napoli, ma intanto la Nazionale è servita a far brillare nuovamente il talento di Insigne.