Milan, Bakayoko rassegnato: "Futuro? Non ho scelta..."

p>CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO CHELSEA / L'ormai ex milanista, intervistato dal quotidiano francese 'L'Equipe', ha parlato del suo futuro, ovviamente lontano da Milano : "Ho tre anni di contratto col, non ho scelta: dovrò tornare. Non ho certezza, però, su quello che accadrà dopo. Al momento so solo che dovrò tornare con i Blues". Il centrocampista, inoltre, ha svelato il sogno di vestire un giorno la maglia del PSG: "Un giorno, mi piacerebbe tanto giocare a Parigi".