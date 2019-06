CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA SARRI RANGNICK / Continua senza sosta la telenovela legata al futuro alla Juventus di Maurizio Sarri che deve però ancora liberarsi dal Chelsea, club che non intende lasciarlo partire gratuitamente. I 'Blues' inoltre vanno a caccia del nuovo allenatore per poter poi salutare l'ex tecnico del Napoli.

Arriva però dritto dalla Germania il nome di un nuovo candidato per la panchina del. Secondo la 'Bild',, ex allenatore delsarebbe finito sulla lista dei londinesi come eventuale post-Sarri.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Il 60enne teutonico ha guidato la squadra al terzo posto in Bundesliga e alla finale di Coppa di Germania prima di diventare ufficialmente responsabile del settore calcio della 'Red Bull'. Un ritorno immediato in panchina sorprenderebbe moltissimo proprio per questo ma un'avventura in Premier potrebbe rappresentare la giusta tentazione. La Juventus osserva a distanza mentre gli altri nomi per la panchina del Chelsea sono sempre Frank Lampard e Rafa Benitez.