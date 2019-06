Esteghial, UFFICIALE Stramaccioni: l'ex Inter riparte dall'Iran

ESTEGHIAL UFFICIALE STRAMACCIONI IRAN / La notizia era nell'aria ormai da ore, adesso è ufficiale: Andrea Stramaccioni riparte dall'Iran.

L'ha infatti ufficializzato l'arrivo in panchina dell'allenatore ex, reduce dall'esperienza allo Sparta Praga. Tramonta, dunque, l'ipotesi Genoa, che come anticipato da Calciomercato.it ha scelto Andreazzoli per il post Prandelli