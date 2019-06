CALCIOMERCATO MILAN MARIO RUI RODRIGUEZ / Messo già in archivio il colpo Rade Krunic, il Milan prosegue nella propria ricostruzione in modo tale da regalare al prossimo allenatore una rosa competitiva. Oltre al ritorno di fiamma per Jordan Veretout a centrocampo, l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' evidenzia anche come i rossoneri siano a caccia di un terzino sinistro di qualità ed esperienza.

Il nome preferito del momento è del, che sembra ormai giunto al capolinea della sua avventura all'ombra del Vesuvio.

Il mancino portoghese è stato già allenato da Giampaolo nella sua esperienza empolese e quello che dovrebbe essere il prossimo tecnico del Milan sarebbe dunque contento di ritrovarlo. Nel caso in cui Mario Rui dovesse varcare le porte di Milanello uno tra Ricardo Rodriguez e Laxalt lascerebbe il Milan. Il candidato numero uno sembra lo svizzero ex Wolfsburg visto che sembrerebbe essere più appetibile soprattutto all'estero.