CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MOGLIE CINA / Dries Mertens sembra essere stato piuttosto vicino ad un trasferimento in Cina. Nelle scorse campagne acquisti si è infatti parlato di un eventuale addio del folletto belga al Napoli in quella direzione ma pare che a conti fatti sia stata la moglie Katrin Kerkhofs ad orientarlo verso la permanenza. Proprio la consorte di Mertens ha rivelato il curioso retroscena in un'intervista rilasciata ad 'Humo': "Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro.

Ma non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi. Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte o queste avventure, ma per fortuna l'ho fatto ragionare. Poi mai dire mai". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Su un futuro negli Emirati invece: "No, non potrei andare a vivere neanche lì, ma ovviamente questo non è un invito ai club interessati a Dries ad offrire stipendi più alti".