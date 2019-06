Roma, Ismaily prima richiesta di Fonseca: la situazione

ROMA FONSECA ISMAILY / Si è tenuto nella giornata di ieri il primo incontro tra Fonseca e il presidente Pallotta per iniziare a programmare la nuova stagione.

Sul fronte mercato, la primissima richiesta del nuovo allenatore della, terzino classe 1990 che il portoghese vorrebbe di nuovo con sé in giallorosso. Il laterale brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato almeno 18/20 milioni di euro dallo, che difficilmente abbasserà le proprie pretese. Quello del 29enne resta però il nome caldo per la fascia sinistra. Si attendono ulteriori sviluppi.