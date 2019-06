ROMA LIVERPOOL KARIUS /Dopo l'ufficialità di Fonseca come nuovo allenatore della Roma, ora i giallorossi dovranno muoversi sul mercato per regalare al tecnico portoghese nuovi acquisti. E uno dei primi obiettivi è senz'altro il nuovo portiere. Olsen ha dimostrato poca affidabilità e serve necessariamente trovare un nuovo titolare, con il 35enne Mirante che resterebbe come secondo. E tra i pretendenti per la porta ci sarebbe anche Loris Karius.

Il portiere tedesco, il cui cartellino appartiene al, ha disputato l'ultima stagione in Turchia con la maglia del, senza però brillare particolarmente.

A riportare dell'interesse della Roma per l'estremo difensore classe 1993 è il portale turco 'Fotospor', che sottolinea però come Karius non sia l'unico nome finito nel mirino dei giallorossi. Anche Pau Lopez del Betis Siviglia e Anthony Lopes del Lione sono sulla lista del club capitolino. Oltre a loro attenzione anche ad Alessio Cragno del Cagliari, che però piace molto all'estero, in particolare a Monaco e Benfica.