JUVENTUS TRAORE CAGLIARI / La Juventus sta definendo il primo colpo in entrata di questo calciomercato estivo. Si tratta di Hamed Traorè, centrocampista classe 2000 di proprietà dell'Empoli.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i bianconeri verseranno circa 15 milioni di euro nelle casse del club toscano per poi girare l'ivoriano in Serie A: ilavrebbe infatti scelto il 19enne come erede del partente, con la Juventus che ha già dato la sua parola - ancora da formalizzare - alla società rossoblu.