MILAN NAPOLI VERETOUT / Dopo il colpo Rade Krunic, il nuovo Milan è pronto a prendere forma. L'indizio sembra chiaro: lavorare sottotraccia per giocatori funzionali al progetto e al tecnico Marco Giampaolo. Da qui l'idea di puntare sul bosniaco, giocatore giovane, costato relativamente poco, che ben conosce la Serie A e tecnicamente valido. Per questo, visto il fatto di dover rafforzare necessariamente il centrocampo, il Milan studia possibili nuove entrate. E ora sembra esserci il ritorno di fiamma per Jordan Veretout.

Il francese della Fiorentina è stato seguito con insistenza in passato e i rossoneri sembrano essere tornati alla carica.

Lo riporta il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come il Milan sia ora in vantaggio nella corsa al giocatore transalpino, più volte ad un passo dal Napoli, che avrebbe già l'accordo con l'ex Aston Villa. Oltre ai partenopei, la concorrenza per il giocatore è però molto fitta: su di lui ci sono anche Roma, Atalanta e, all'estero, Siviglia e Arsenal. Ma il Milan, al momento, sembra essere balzato in pole position.