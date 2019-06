INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Romelu Lukaku è il grande sogno di mercato dell'Inter. Antonio Conte ha dichiarato di volersi liberare di Mauro Icardi e vuole almeno un grande colpo in attacco. Non è escluso che possano arrivare in nerazzurro sia Edin Dzeko dalla Roma che Romelu Lukaku dal Manchester United. Conte è un estimatore del belga, che ha già dichiarato il proprio apprezzamento per il tecnico salentino oltre alla volontà di giocare in Serie A. E ora sembra spuntare un nuovo indizio che faccia presagire l'addio del giocatore ai 'Red Devils'.

Il rapporto tra Lukaku e il club è ormai ai ferri corti e sulla pagina Instagram della società inglese la fotografia del giocatore risulta assente tra quelle utilizzate per la presentazione del calendario della prossima stagione di Premier, ufficialmente presentati in mattinata. Nel post pubblicato appaiono le immagini di alcuni nomi-mercato come De Gea e Pogba, ma Lukaku risulta invece essere assente. Un ulteriore indizio su quello che sarà il futuro?