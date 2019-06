CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES LOZANO INGLESE VERDI HYSAJ / Il Napoli continua a coltivare il sogno di portare in Campania sia James Rodriguez che Lozano. Secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', l'esborso per acquistare entrambi i calciatori si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro, vista la valutazione attorno ai 45 milioni per ciascuno.

Per cercare di ottenere tale cifra,sembrerebbe essere deciso a far fruttare al massimo le cessioni. I profili in uscita da cui si potrebbe ricavare di più sembrerebbero essere(valutato 25 milioni),(25) e(30). A questi poi si dovranno aggiungere i soldi ricavati dagli addii di minor rilievo di Sepe, Rog, Diawara e Grassi.

