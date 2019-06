CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSEA / La Juventus continua a mantenere alto il pressing sul Chelsea per cercare di portare Sarri alla Continassa nel più breve tempo possibile.

Il nodo da sciogliere appare legato alla determinazione dei Blues di ottenere un indennizzo dalla partenza dell'allenatore napoletano, che intanto si sarebbe rifugiato in Toscana in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di oggi dovrebbe tenersi l'ennesimo incontro tra Chelsea e Juventus, che si starebbe avvalendo dell'intermediazione di, per cercare di risolvere l'impasse.

