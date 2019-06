INTER BARELLA / Oltre a Dzeko l'Inter è pronta a mettere a segno il colpo Nicolò Barella per il centrocampo di Antonio Conte. L'inserimento del Milan e la 'frenata' del patron del Cagliari Giulini non preoccuperebbero il club nerazzurro per l'arrivo alla Pinetina del Nazionale azzurro.

