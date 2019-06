CALCIOMERCATO MILAN SASSUOLO SENSI CUTRONE / Dopo l'acquisto di Krunic dall'Empoli, il Milan continua a lavorare per migliorare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Un nome caldissimo per i rossoneri sembra essere quello di Sensi del Sassuolo.

Riso, agente del centrocampista, sarebbe stato avvistato ieri in compagnia di Giovanni, AD del club neroverde, al quale avrebbe confermato l'interesse del club mianese di acquistare il suo assistito.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'ultima idea del Sassuolo, che avrebbe ultimamente valutato Sensi 35 milioni di euro, sarebbe quella di effettuare uno scambio con il Milan: questo comporterebbe l'approdo del centrocampista a Milanello e l'arrivo di Cutrone in Emilia. L'attaccante infatti ha trovato poco spazio quest'anno a causa di Higuain prima e di Piatek poi e sarebbe il preferito dagli emiliani.