Juventus, nuovo blitz per Kean

JUVENTUS KEAN / Grande fermento anche in attacco per la Juventus che continua ad essere la destinazione più probabile per Mauro Icardi e di conseguenza sono necessari ragionamenti sugli elementi attualmente in rosa.

Detto diche può partire e ha diverse offerte soprattutto all'estero, attenzione anche a Moise Kean che nei giorni scorsi ha ribadito il suo attaccamento ai bianconeri ma continua ad avere tanti estimatori anche importanti.

L'ultimo club a farsi avanti, in ordine cronologico, è l'Everton. Lo riferisce 'Sky' secondo cui nel blitz londinese del Ds juventino Fabio Paratici i 'Toffees' si sarebbero fatti avanti chiedendo informazioni per il gioiellino classe 2000 e valutare le possibilità di riuscita di una trattativa.