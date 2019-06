SIVIGLIA BANEGA GALATASARAY/ Stando a quanto riportato da 'Olè', Ever Banega, centrocampista argentino ex Inter, sarebbe entrato nel mirino del Galatasaray per la prossima sessione di calciomercato estiva.

El tanguito ha vestito la maglia nerazzurra nella travagliata stagione 2016/2017. Per le ultime notizie sui trasferimenti esteri---> clicca qui!

Nel campionato appena concluso invece, Banega ha collezionato 32 presenze con la maglia del Siviglia, mettendo a segno 3 gol e firmando 5 assist per i suoi compagni di squadra. Il suo contratto è in scadenza nell'estate del 2020.