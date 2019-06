Alitalia, c'è l'offerta di Lotito

ALITALIA LOTITO / Uomo d'affare, sempre attento alle occasioni in ogni campo, Claudio Lotito studia un grande colpo, ma non per la sua Lazio.

Ieri, infatti, il numero uno del club biancoceleste ha formalizzato una proposta riservata per entrare nella compagine societaria di Alitalia, la compagnia aerea di bandiera italiana. Offerta che si aggiunge a quelle di Ferrovie dello Stato, dell'americana Delta e dei gruppi di Toto e Atlantia. L'offerta è stata confermata dallo stesso Lotito che all'Ansa ha spiegato: "Non posso esprimere alcun giudizio, nessun commento sull'offerta, che è riservata".