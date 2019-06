Milan, spuntano le cifre dell'affare Lovren

MILAN LOVREN / In attesa di sciogliere le riserve sullo staff dirigenziale che avrà il compito di avviare il nuovo corso, il Milan sta accelerando sul mercato dove nelle ultime ore ha piazzato l'affondo decisivo per arrivare a Krunic dell'Empoli. Ma non solo.

I rossoneri si stanno muovendo anche in difesa dove è spuntato il nome di Dejan, difensore croato classe '89 di proprietà del

Nell'ultima stagione la concorrenza di Matip e Joe Gomez al fianco dell'inamovibile vanDijk più diversi problemi fisici lo hanno limitato, ma resta un perno anche della nazionale vice-campione del mondo ed elemento affidabile su cui la dirigenza milanista si sta orientando. Dall'Inghilterra il britannico 'Daily Mirror' conferma l'inserimento milanista, sottolineando come al momento sia gerarchicamente il quarto centrale a disposizione del manager Jurgen Klopp che dunque potrebbe aprire alla cessione. Tuttavia i 'Reds' non hanno alcuna intenzione di farlo partire a prezzo di saldo visto anche il contratto in scadenza nel 2021 e per questo chiede almeno 25 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro al cambio attuale).