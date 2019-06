NAPOLI MOTA CARVALHO ENTELLA/ Continua la linea verde del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis infatti, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbe formulato un'offerta per Mota Carvalho, attaccante della Virtus Entella, squadra tornata in Serie B.

Per il classe 1998, il Napoli avrebbe messo sul piatto una proposta di poco inferiore ai due milioni di euro. Nella stagione appena trascorsa in Serie C, Mota Carvalho ha messo a segno 12 reti e firmato 5 assist.