JUVENTUS MILAN KRUNIC TRAORE / Nonostante la retrocessione l'Empoli è riuscita a mettere in evidenza tanti elementi validi che saranno protagonisti anche nella prossima Serie A. Dal tecnico Andreazzoli che sarà con ogni probabilità seguito dal bomber Caputo al Genoa, fino ad arrivare ai due nomi più caldi delle ultime ore, ovvero quelli di Krunic e Traorè. Il primo è pronto a sbarcare il Milan, il secondo alla Juventus. L'ultima conferma arriva dal presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di 'Telelombardia': "Confermo, al 95% Krunic e Traorè andranno rispettivamente al Milan e alla Juve. Siamo amareggiati per la retrocessione ma la squadra, pur avendo mostrato limiti, ha espresso bel gioco anche contro squadre importanti.

Abbiamo venduto giocatori a Juve, Milan e Napoli con Caputo e Bennacer che dovrebbero rimanere in Serie A. Lo volevano 3/4 squadre, il procuratore non ci aveva parlato del Milan. Traorè? Paratici lo voleva già quando era in Primavera sotto età, aveva offerto 3 milioni ma non eravamo in rovina e quindi non lo abbiamo ceduto. Laaveva dubbi dopo le visite mediche, dubbi esclusi da uno studio medico importante di Milano. Il club viola lo abbiamo risentito a maggio in pieno caos societario e nel frattempo si sono fatte avanti altre squadre”.

Corsi, dunque, torna sulla trattativa con il Milan che non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi sullo staff dirigenziale. C'è curiosità, dunque, e si cerca di capire con chi sia stata portata avanti la trattativa per Krunic: " Oggi si è chiusa la trattativa, ma non vi dico chi ha trattato per il Milan. Il mio direttore è stato colpito dalla signorilità e dalla trasparenza del personaggio ma non vi dico di chi sto parlando".