FIORENTINA BATISTUTA SOCIETA'/ Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina e Roma, potrebbe tornare a difendere i colori viola nelle vesti di dirigente.

Stando infatti a quanto riportato dall'argentino ai microfoni di 'Lady Radio', l'ipotesi di un ritorno sarebbe assolutamente gradita: "Se davvero il club dovesse pensare a me, ne sarei davvero lusingato, tutti sanno cosa rappresentano per me questi colori e questa società". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Batistuta ha poi aggiunto: "Ho visto un grandissimo entusiasmo per l'arrivo della nuova proprietà targata Commisso, credo che stia per iniziare una nuova avventura per la Fiorentina".